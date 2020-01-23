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Контракт главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева заканчивается в марте 2020 года. Продление контракта находится в компетенции наблюдательного совета НАК. Об этом заявил сам Коболев, сообщает «Украинская правда».

«У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продлен – это означает, что он закончен», – заявил Коболев.

Он добавил, что вероятность продления контракта – это вопрос к наблюдательному совету.

При этом Коболев не стал комментировать свой вероятный конфликт с коммерческим директором НАК Юрием Витренко.

Глава Нафтогаза также не стал комментировать вопрос о «собеседованиях» в Офисе президента по поводу возможного назначения на должность премьер-министра Украины.
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