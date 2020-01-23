Украинская фемида и контролирующие органы в отличие от европейских, американских и арабских коллег, «умеют работать» и знают, как это делать максимально медленно и безрезультатно. Об этом в материале для antikor пишет журналист Олег Бойко, сообщает From-ua.

Автор публикации делится новыми «удивительными историями» о ближайшем окружении Юрия Шрамко, в частности о Егоре Москальце, который заключил один контракт на ремонт истребителей Су-27 и совершил за государственный счет более десяти вояжей в Индонезию. Однако, добавляет журналист, на такой «напряженный» рабочий график, порой командировки длятся более 20 дней, можно «закрыть глаза» бывшим и нынешним руководителям ГП ДГЗИФ «Укринмаш».

«Особенно когда за спиной «бизнес-туриста» стоит такой мощный лоббист как господин Москалец А.П., отец господина Егора, бывший руководитель управления стратегических разработок СНБО», - отмечает автор материала.

Это лицо, по словам Бойко, является достаточно заметной и даже одиозной фигурой в вооруженном бизнесе: «Он сможет обеспечить «неприкосновенность» сыну и его близкому другу, нынешнему генеральному директору ГП ДГЗИФ «Укринмаш» Шрамко Ю.Л. Однако, мы должны взять во внимание теорию «отдыха природы на детях гениев» и признать, что специалистом высокого уровня господин Егор так и не стал. Свидетельством чему стоит упомянуть индонезийские компании «PT Indo Aero Industry», «PT Egi Inovasi Nusantara» и «PT Egi Resources», руководство которых после близкого знакомства с методами и способами ведения бизнеса господином Шрамко Ю.Л. и господином Москальцем Е.А. отказались от каких-либо контактов с названными лицами и достаточно плодотворно продолжили свою работу с другими украинскими спецэкспортерами. Зато, господин Егор, наверное, обиделся на такие действия иностранных заказчиков и решил «покорить» индонезийский рынок в несколько иной, но такой привычной манере - наладить совместно с Шрамко Ю.Л. и Высоцким Б.Ю. контрабандные поставки авиационных запасных частей, а также запчасти к бронетехнике со складов страны-агрессора».

«Однако, эта история была бы неполной бы мы не упомянули еще нескольких близких друзей господина Шрамко Ю.Л. и г Москальца Е.А., а значит автоматически и друзей заместителя генерального директора ГК «Укроборонпром» господина Морозова Н.Н. Это герои нашей предыдущей публикации господин Кравченко и господин Терехов, реальные владельцы ООО «НПК «Техимпекс», ООО «ПРОМ-ТЕХНО ГРУППА», которые за небольшое вознаграждение еще в 2015 году смогли присоединились к планомерному процессу доведения до банкротства ГП ДГЗИФ «Укринмаш» и почти достигли поставленной цели, однако, помешали результаты недавних президентских выборов. Но «герои» грустили недолго, ведь такое удачное назначение господина Морозова Н.Н. заместителем генерального директора ГК «Укроборонпром» почти мгновенно исправило эту «непростую» рабочую ситуацию, которая сложилась для господина Кравченко, г Терехова, Слюсаренко, Высоцкого и Шрамко весной 2019 года. Шанс удачно открутить расстановку сил на «вооруженной арене» дало давнишнее личное знакомство наших друзей с новым «опытным» руководитель ГК «Укроборонпром», ведь все ключевые решения принимаются именно господином Морозовым М.М.», - добавляет автор.

«Некоторые решения по ключевым игрокам официального оружейного рынка уже успели незаметно «протащить» и касаются они нового руководителя уникального, даже стратегического государственного предприятия – ГП «Укроборонсервис». Господин Воронин В.А. имеет значительный управленческий опыт, который характеризовался полным упадком тех государственных компаний, где он успел проработать руководителем в течение хотя бы нескольких месяцев», - пишет Бойко, добавляя, что это назначение прошло без лишней огласки и ни одного конкурса.

«Промежуточной целью таких подробно продуманных действий и прекрасно срежиссированных назначений является перераспределение многомиллиардных ассигнований на выполнение ремонта и обслуживание комплексов ПВО Вооруженных сил Украины по программе государственного оборонного заказа. Интересен вопрос о конечной цели таких прогнозируемо непрофессиональных шагов руководства ГК «Укроборонпром», возможно это уничтожение системы ПВО государства Украина для удовольствия какой-либо соседней страны», - резюмирует журналист.