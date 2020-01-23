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Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к перезапуску Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он сообщил во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) 22 января, передает УНИАН.

«Мы делаем большие изменения в правоохранительной системе. У нас была большая, сложная реформа - это перезапуск Генеральной прокуратуры, мы ее проголосовали и тоже перезапустили. Готовимся к перезапуску Службы безопасности Украины», - отметил он.

«Мы запустили Антикоррупционный суд, он работает, начиная с сентября, приближаемся к запуску бюро финансовых расследований. У нас амбициозные планы», – добавил Зеленский.


 
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