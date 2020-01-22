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По данным, которые хранятся в отраслевом государственном архиве гидрометеорологической информации, климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подготовили обзор погоды в Киеве за 22 января 1919 года.

Согласно наблюдениям метеорологической обсерватории университета святого Владимира, была типично зимняя погода. В частности, среднесуточная температура воздуха в этот день составила -5,4° С. Минимальная температура под утро опустилась до -6,4 ° С, теплее было в полдень, когда максимальная температура повысилась до -4,2 ° С. Было тихо, ведь максимальная скорость ветра в этот день не превысила 2 м/с (7 км/ч), выпадал небольшой снег.

По данным наблюдений гидрологической станции на Днепре был сплошной ледостав.

В этом году День соборности, учитывая глобальное потепление, значительно теплее, потому что метеорологическая зима в Киев еще не пришла. Любители зимней рыбалки только мечтают о ледоставе на Днепре.
ForUm

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