Украина поднялась на 78 место из 167 в рейтинге «Индекс демократии-2019» по версии The Economist.
Украина набрала 5,90 из 10 возможных баллов, передает Украинская правда.
Результат Украины в 2019 году оказался на 0,21 выше, чем в 2018 году.
Таким образом, Украина сохранила статус «гибридной демократии»
С 2006 по 2010 год Украина принадлежала к категории «несовершенных демократий», но в 2011 спустилась к «гибридной».
Российская Федерация заняла в рейтинге 134-е место. Она относится к «авторитарным режимам».
В ежегодном опросе оценивается состояние демократии в 167 странах на основе пяти показателей - избирательный процесс и плюрализм, функционирование правительства, участие в политической жизни, демократическая политическая культура и гражданские свободы.
Общий показатель демократии в мире в 2019 году составляет 5,44 балла. Этот показатель оказался самым низким с 2006 рода. Всего 22 страны, в которых проживает 430 млн человек, были признаны EIU «полными демократиями».
Между тем более трети населения мира все еще живет под авторитарным правлением.
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