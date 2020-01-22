В Ривном сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении неправомерной выгоды должностное лицо городского отдела Государственной исполнительной службы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, за денежное вознаграждение старший государственный исполнитель содействовал гражданам в закрытии исполнительного производства и удалял сведения о задолженности из автоматизированных систем Минюста.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после получения от участника исполнительного производства части взятки в размере 18 тыс. гривен за отмену запрета на выезд за границу.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.