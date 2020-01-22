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Следователи территориального управления ГБР в Николаеве, совместно с управлением департамента внутренней безопасности и прокуратурой разоблачили организованную преступную группу в составе полицейского и четырех гражданских лиц, которые наладили незаконное производство, хранение и сбыт психотропного вещества - амфетамина (ч. 3 ст . 307 Уголовного кодекса Украины).

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Бюро.

По предварительной информации, полицейский Управления патрульной полиции в Николаевской области осуществлял «прикрытие» противоправной деятельности группы лиц, занимавшейся изготовлением амфетамина. Кроме того, патрульный покупал психотропное вещество для собственного употребления и дальнейшего распространения среди своего окружения, в том числе сотрудников полиции.

В результате обысков по местам незаконного производства психотропных веществ и проживания участников группировки изъят амфетамин и значительное количество оружия и боеприпасов.

Неотложные следственные действия продолжаются. Два человека задержаны, решается вопрос об уведомлении фигурантам о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
ForUm

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