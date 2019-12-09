Президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин начали первую встречу с глазу на глаз в рамках «нормандского формата», сообщает Hromadske.

Переговоры между Зеленским и Путиным происходят после встречи четырех лидеров «нормандского формата», но до их совместной пресс конференции.

Напомним, в Елисейском дворце завершилась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

Перед этим Зеленский провел двусторонние встречи с Макроном и Меркель.