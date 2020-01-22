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22 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Два обстрела по нашим позициям зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

недалеко от населенного пункта Красногоровка – из стрелкового оружия;

рядом с Водяным – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Противник применил минометы калибра 82-мм - 4 мины, станковый противотанковый гранатомет - 3 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие

Вчера, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.
ForUm

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