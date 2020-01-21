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20 января в полицию поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц Житомира двух гранатометов. Заявитель рассказал, что в мусорном баке на окраине  города заметил нестандартный пакет, а когда развернул, обнаружил гранатометы, сообщает пресс-служба полиции.

Для проверки информации на место происшествия на ул. Фруктовую выехали патрульные, а затем и специалисты взрывотехнической службы ГУНП и следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции.

После осмотра находок выяснилось, что в мусорном контейнере лежали две реактивные противотанковые гранаты «РПГ-26». Боеприпасы были изъяты и направлены на соответствующее экспертное исследование в Житомирский научно-исследовательский  экспертно-криминалистический центр при МВД.

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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