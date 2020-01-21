День Соборности в Украине отметится приходом атмосферного фронта из районов Скандинавии, Балтии, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«22 января в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, только южная часть попытается ограничиться плотной облачностью.

Осадки будут идти за фронтом - сначала на Севере и Западе, затем постепенно продвигаться к югу», - написала она в Facebook.

Ветер северо-западного направления будет сильным, до штормовых порывов.

Температура воздуха в Украине завтра снизится: ночью и днем ​​около нуля, на юге в дневные часы + 3 + 6 градусов.

В Киеве среда также будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег. Плюс сильный, до штормового, северо-западный ветер.