Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей структурных подразделений Черновицкого городского совета и несколько коммерческих структур на присвоении бюджетных средств, предназначенных на компенсационные выплаты за перевозку льготных категорий населения в общественном транспорте, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовали чиновники департамента жилищно-коммунального хозяйства и социальной защиты населения совместно с руководством КП «Инфоцентр», местным частным перевозчиком и фирмами, специализирующимися на предоставлении транспортных и аудиторских услуг. В течение 2016-2019 годов заговорщики вносили в отчетную документацию заведомо ложные сведения о фактически выполненных рейсах и количестве граждан, которые воспользовались льготным проездом.

В отчетах они отражали показатели, которые вдвое превышали реальные. Таким образом злоумышленники присвоили почти 5 млн гривен бюджетных средств. Во время обысков, проведенных в офисных помещениях фирм-участниц сделки и по месту жительства 5 фигурантов дела, в том числе руководителя одного из отделов горсовета, правоохранители изъяли отчетные и финансово-бухгалтерские документы и другие материалы, доказывающие проведение незаконных сделок.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела подозрений в совершении преступления. Мероприятия по блокированию противоправной схемы проводились совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Черновицкой области.