Так называемая «Зеленая зона» иракской столицы, где расположены правительственные комплексы и иностранные диппредставительства, пострадало в ночь на вторник от удара тремя ракетами, две из которых разорвались возле посольства США. Об этом говорится в сообщении американского издания Daily News, передает Укринформ.

«Три ракеты во вторник утром упали внутри «Зеленой зоны» Багдада, пара из них разорвалась возле посольства США в Ираке», - говорится в сообщении.

При этом, издание разместило видеозапись, сделанную репортером ВВС изнутри американского посольства после двух взрывов, идентифицированных как разрывы реактивных ракет.

На записи слышна работа сигнализации и оповещения о необходимости немедленного перемещения всех сотрудников и посетителей в укрытие.

#Breaking



“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE