Так называемая «Зеленая зона» иракской столицы, где расположены правительственные комплексы и иностранные диппредставительства, пострадало в ночь на вторник от удара тремя ракетами, две из которых разорвались возле посольства США. Об этом говорится в сообщении американского издания Daily News, передает Укринформ.

«Три ракеты во вторник утром упали внутри «Зеленой зоны» Багдада, пара из них разорвалась возле посольства США в Ираке», - говорится в сообщении.

При этом, издание разместило видеозапись, сделанную репортером ВВС изнутри американского посольства после двух взрывов, идентифицированных как разрывы реактивных ракет.

На записи слышна работа сигнализации и оповещения о необходимости немедленного перемещения всех сотрудников и посетителей в укрытие.

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“Rocket attack alarms sounding off multiple times on the #US #Baghdad Embassy Complex and Union III. Heard the booms myself on Union III. Speakers telling all to take shelter immediately.” pic.twitter.com/F1lpbWm9RE — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) 20 января 2020 г.

По предварительной информации местных сил безопасности, ракеты были запущены из района Зафарания, рядом с Багдадом. Сообщений о жертвах от ракетного удара не было.

Нынешняя атака стала второй за последние две недели, когда ракеты попали в так называемую «Зеленую зону» Багдада, которая считается безопасной. Предыдущий удар был нанесен 8 января.

Тогда также не сообщалось о повреждении или жертвах среди населения.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

В ночь на 8 января две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.