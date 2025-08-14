Суд залишив підозрюваного у держзраді нардепа під вартою до 9 жовтня

У четвер, 14 серпня, Печерський районний суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата Євгенія Шевченка, підозрюваного у державній зраді, до 9 жовтня.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Печерського суду.

Нагадаємо, що 14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили народному депутату Євгенію Шевченку про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Також прокурори Офісу генпрокурора вручили Шевченку клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".

15 листопада 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Євгенію Шевченку — тримання під вартою 60 днів без права внесення застави.

7 січня 2025 року Печерський суд столиці подовжив нардепу тримання під вартою в слідчому ізоляторі без права внесення застави.

3 березня цього року запобіжний захід суд продовжив ще на два місяці — також без права внесення застави.

1 травня суд подовжив тримання під вартою нардепа до 21 червня.

18 червня запобіжний захід знову продовжили на два місяці — до 14 серпня.

У квітні 2021 року Шевченко у приватному порядку відвідав Мінськ, де зустрівся з невизнаним низкою країн світу президентом Олександром Лукашенком. 24 травня того ж року Шевченка виключили з парламентської фракції "Слуги народу".

У травні 2023-го керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю програмі "Різні люди" розповідав, що народний депутат Євгеній Шевченко був залучений для комунікації з невизнаним низкою країн президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

7 листопада 2024 року нардеп Шевченко, якого виключили з партії "Слуга народу", заявив, що написав листа Дональду Трампу з проханням посприяти припиненню скочування України в "диктатуру", а також закликав президента Володимира Зеленського "йти на діалог" з РФ.

В Офісі президента відреагували та заявили, що деякі народні депутати "заплуталися" в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього України.

8 листопада представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі Суспільному заявив, що наразі нардеп Євгеній Шевченко не має жодного стосунку до української розвідувальної структури.

Євгеній Шевченко — запорізький підприємець та депутат. Декілька разів балотувався до Верховної Ради: 2012-го як самовисуванець, у 2014 році від політичної партії "Воля" та у 2019 роках, був обраний нардепом ІХ скликання від партії "Слуга народу".

У 2019 році часто з'являвся на каналі іншого нардепа Віктора Медведчука "112", а також на російському "1 каналі". Має вищу освіту за кваліфікацією "юрист".