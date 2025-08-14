Рубіо окреслив основні теми мирних перемовин з Росією

Гарантії безпеки та питання територій мають стати частиною мирного переговорного процесу з Росією. Про це повідомив Державний секретар США Марк Рубіо, передає The Guardian.

На думку Марка Рубіо, мирні переговори з Росією мають включати гарантії безпеки та питання територій. Він сподівається, що шлях до припинення війни в Україні буде мати прогрес.

Також Держсекретар зробив заяву щодо майбутнього саміту Путіна і Трампа на Алясці, який відбудеться вже у п’ятницю 15 серпня.

– Для досягнення миру, я думаю, ми всі визнаємо, що доведеться вести розмову про гарантії безпеки. Потрібно буде поговорити про територіальні суперечки та претензії, а також про те, за що вони воюють, – сказав Рубіо.

Однозначної відповіді щодо припинення вогню Рубіо не дав. Проте зауважив, що висновки можна буде зробити після зустрічі Трампа і Путіна.

– Ми побачимо, що можливо завтра. Подивимося, як пройдуть переговори. І ми не втрачаємо надії, – додав Рубіо.

ForUA нагадує, президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін зустрінуться в п’ятницю, 15 серпня, на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає зустріч як “пробну” й не має наперед визначених очікувань.