Албанія планує створити міністерство, кероване ШІ, для боротьби з корупцією

Албанія розглядає можливість створення міністерства, яким керуватиме штучний інтелект. Ця ініціатива має на меті боротися з корупцією, підвищити прозорість та пришвидшити вступ країни до Євросоюзу. Про це повідомляє Politico.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що штучний інтелект може стати найефективнішим інструментом уряду. Він підкреслив, що міністерство, кероване ШІ, не матиме «кумівства чи конфлікту інтересів». Рама навіть припустив, що місцеві розробники могли б створити модель штучного інтелекту для обрання міністра, що дозволило б Албанії стати першою країною з урядом, де працюють лише міністри зі штучним інтелектом і прем’єр-міністром-людиною.

Цю ідею слід розглядати серйозно, оскільки Албанія тривалий час бореться з корупцією, яка зачіпає всі сфери суспільства. Керівна партія вже мала справу з чиновниками, звинуваченими у корупції, а опозиційні лідери також перебувають під слідством.

Штучний інтелект вже використовується в Албанії для:

управління держзакупівлями, що є ключовою вимогою ЄС;

аналізу податкових та митних операцій в реальному часі;

контролю за територією за допомогою розумних дронів для виявлення незаконного будівництва, порушень на пляжах і плантацій канабісу.

Також існують плани використовувати ШІ для боротьби з проблемами на дорогах, в охороні здоров’я, освіті та цифровій ідентифікації громадян.