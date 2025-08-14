Трамп оголосив гурт Kiss і Сильвестра Сталлоне лауреатами премії Кеннеді-Центру

Президент США Дональд Трамп оголосив лауреатів премії Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді, яка присуджується за внесок у розвиток американської культури. Церемонія вручення нагород відбудеться у неділю, 7 грудня.

Цьогоріч нагороду за визначні досягнення у мистецтві отримають музикант Джордж Стрейт, рок-гурт Kiss, співак Майкл Кроуфорд, співачка Глорія Гейнор та актор Сільвестр Сталлоне. Про це йдеться на офіційному сайті центру, повідомляє CNN.

– Уже майже пів століття ця традиція вшановує тих, чиї голоси та бачення розповідають історію нашої нації та діляться нею зі світом. Цьогорічні лауреати залишили незгладимий слід в нашій історії, нагадуючи нам, що мистецтво є для всіх, – зазначається в заяві центру.

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде ведучим церемонії нагородження 7 грудня. Наразі не відомо, чи залишиться формат події таким, як і в попередні роки. Зазвичай друзі та колеги виступають й говорять про лауреатів, які спостерігають за церемонією з президентської ложі.

За словами Трампа, він “на 98 % брав участь” у виборі цьогорічних лауреатів та “відхилив багато кандидатур”. Раніше американський лідер критикував вибір лауреатів, назвавши їх “радикальними лівими божевільними”.

ForUA зазначає, премію центру Кеннеді традиційно вручають з 1978 року в грудні. Урочиста церемонія проходить у рамках гала-вечері в Оперному театрі Центру Кеннеді. Щоразу нагороду з рук перших осіб країни отримують п’ять лауреатів.