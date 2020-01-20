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Численность населения Украины за январь-ноябрь 2019 года уменьшилась на 230,5 тыс. человек по сравнению с 2018 годом и на 1 декабря составила 41 млн 922 тыс. человек, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-ноябре 2019 года родилось 286,7 тыс. детей, в то время как в январе-ноябре годом ранее года этот показатель составил 312,6 тыс.

За 11 месяцев прошлого года была зафиксирована естественная убыль населения – 533,7 тыс. человек, тогда как за аналогичный период позапрошлого года естественная убыль составила 535,1 тыс. человек.

При этом число приехавших в Украину превысило количество выехавших из страны на 16 тыс. 456 человек. В январе-ноябре 2018 года этот показатель составил 13 тыс. 677 человек. Кроме того, отмечается существенное превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших – 54 новорожденных.

Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя.
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