Есть три условия, необходимые для союза с Богом.

Фото: митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Приближение к Богу, познание Творца – это путь святости. У одних святых на это уходила вся жизнь, другие за короткий срок достигали такой запредельной духовной высоты, которая по человеческим меркам недостижима простым смертным.

Но абсолютно всех святых объединяли общие черты и поступки. Все святые вступили в теснейший союз Богом.

При внимательном рассмотрении жизни святых нетрудно убедиться, что все их поступки связаны с выбором двух путей – пути добра и пути зла, пути благословения и пути проклятия, пути спасения и пути погибели, пути жизни и пути смерти», - сказал митрополит Антоний.

Архиерей рассказал о пути к Богу, который избрал Ветхозаветный Патриарх.

«Моисей знал о единственном пути к Богу – союзе с Ним. Об этом знали на опыте и святые, проникнувшись откровением Священного Писания, посвятившие свою жизнь служению Творцу», отметил он.

Митрополит Антоний объяснил, что такое союз с Богом.

«Во-первых, это любовь к единому Богу, которая подразумевает единственность. […] Мы часто говорим о любви, но не подразумеваем исключительностью и единственность объекта нашего чувства. А это определяющая черта настоящей любви.

Любовь к Богу – отказ от всех других богов и божков в земной жизни: страстей, пороков, пагубных привычек. Только Бог владеет нашей душой, только Он неразделимо властвует в ней.

Этот же принцип относится и к отношениям между людьми. Верность единственному любимому человеку, преданность любимому делу, верность неизменным принципам – все это грани любви», - отметил архиерей.

Управделами УПЦ рассказал, что вторым обязательным условием союза есть дружба с Богом.

«Без дружбы нет доверия. Дружба скрещивает земное и небесное. Дружба как сердечный букет Богу, состоящий из самых свежих и красивых цветов нашей души. Друг никогда не сделает больно, не предаст и не обидит. Дружба движима любовью. Любовь – крылья, способные поднять дружбу на небывалую высоту.

Как часто мы не понимаем истинного смысла дружбы, относимся к ней без должного трепета. Смысл дружбы – в желании не доставить огорчений и обид, не возвыситься и не ранить. Настоящая духовная дружба – дар Божий, драгоценность, которую следует беречь и оберегать изо всех сил. Дружба с Богом – это окрыленная любовь к Нему», - поделился владыка.

Митрополит Антоний отметил, что третье условие союза с Богом – жажда богопознания.

«Нескончаемая и самозабвенная. Можно забыть о чем угодно, но нельзя забыть о Боге. Искать Его нужно сердцем. Как ошибаются интеллектуалы, тщетно стараясь найти Бога только умом, пытаясь дойти до Него логическим путем.

Они не знают покоя, бросаются то в одну сторону, то в другую, не понимая до конца, Кого ищут. Но все усилия напрасны.

Они уверенно ищут Бога в области морали и нравственности, сводя Его безграничность, бесконечность, непознаваемость к разным ограниченным ценностным системам. Но и там Творца не видят. Зачем Всесильному Богу наша мораль?! Ему нужна не наша мораль, а наше сердце. Единственная ценность в глазах Бога», - сказал архиерей.

Он объяснил, что означает союз с Богом.

«Союз с Богом – это не способ стать только нравственным человеком, а возможность достигнуть такого духовного состояния, при котором возможно богообщение. Впрочем, как и Десять заповедей не нравственный кодекс, а алгоритм богообщения. Он допустим только при духовном совершенствовании», - отметил владыка.

Митрополит Антоний подытожил, что «все три условия союза с Богом выражаются в благовестии «в устах твоих и сердце твоем». Святые восхваляли Бога словами, делами, мыслями, сердцем, ведь это так естественно, когда по-настоящему любишь. Любящий человек не переставая рассказывает об объекте своей любви всем, кто попадается на пути, делится воспоминаниями, говорит о прекрасном образе и чертах. Так же поступали и святые».