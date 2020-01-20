также в разделеПроисшествия
Возле дома родителей Зеленского разрисовали памятник жертвам Холокоста 80
Боевики на Донбассе применили запрещенное вооружение 19
На Закарпатье во время драки избили патрульных 46
Экс-боец АТО пытался взорвать гранату на работе 22
На Донбассе один погибший, десять раненых 97
Чиновника из Дрогобыча уличили в фиктивном вывозе отходов 18
Боевики 9 раз нарушили тишину в зоне ООС: есть раненый 48
В Карпатах спасатели снимают туристов с остановившегося подъемника 23
В Тернополе умерла темнокожая иностранная студентка 42
В Броварах в школе распылили неизвестный газ 8
На Ривненщине из-за тумана столкнулись 7 авто 14
Боевики 12 раз обстреляли украинские полиции, погиб военный 15
Глава МИД Ирана заявил о готовности передать тела погибших украинцев 23
В Тегеране завершилась идентификация тел погибших в авиакатастрофе украинцев 15
Главы МИД пяти стран призвали Иран наказать виновных в сбитии PS752 24
В Одесской области полицейские отбили почку задержанному 39
Названо имя погибшего на Донбассе 24-летнего военного 68
В Николаеве две группы мужчин устроили разборки со стрельбой 15

19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Один обстрел по позициям ВСУ открывался недалеко от населенного пункта Пески в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Противник применил станковый противотанковый гранатомет – 2 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

10 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

7 раз вблизи населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов – 33 мины и со станковых противотанковых гранатометов – 9 выстрелов; у Новоалександровки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120-мм - 8 мин.

Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С началом суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Травневого и Луганского в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

За текущие сутки потерь нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги