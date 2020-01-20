На данный момент на ГП ГХВИФ «Укринмаш» сложилась непростая рабочая обстановка, вызванная назначением на должность и.о. генерального директора Шрамко Ю.Л., пишет для Антикор Олег Бойко.

По словам автора, Шрамко ранее был назначен на должность заместителя генерального директора ГП «Укринмаш» по протекции людей из команды Олега Гладковского и в течение длительного времени занимал ее под непосредственным руководством Слюсаренко С.В.

«Во время «работы» упомянутой команды предприятие было фактически доведено до банкротства, ведь работа была построена по принципу перечисления собственных оборотных средств предприятия и средств, полученных от инозаказчиков в качестве предоплаты за товары, которые должны были быть поставлены« лояльными компаниями »по подписанным договорам комиссии и договорам купли-продажи. По такой «схеме» было перечислено около 6 млн долларов США. Части указанных средств распределялись между бывшим руководством «Укринмаша» в качестве «благодарности» за формирование «портфеля заказов». Чаще всего для таких «закупок» использовались такие предприятия как ООО «НПК «Техимпекс», ООО «ПОРТАВИА», ООО «ПРОМ-ТЕХНО ГРУППА", ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОГРЕССА», - отмечает журналист.

По словам Бойко, учитывая протекцию и содействие со стороны Шрамко, за вознаграждение в размере 10% от суммы контакта, компании «Техимпекс» и «ПРОМ-ТЕХНО ГРУППА», получили возможность в 2014 году и стали основными комитентами до сегодняшнего дня по большинству контрактов «Укринмашем» с инозаказчиками.

Вместе с тем, продолжает автор, учитывая безответственное отношение указанными компаниями к своим обязательствам и лояльное отношения с Шрамко, большое количество товаров поставлялась не вовремя, инопартнеру выставляли штрафы и «Укринмаш» получал убытки.

«На сегодняшний день, в результате такой« работы »задолженность только ООО «Техимпекс» перед «Укринмашем» составляет около 200 млн грн», - добавляет журналист.

Также, отмечает Бойко, еще одним негативным явлением в работе «команды» вместе с Ш. является недобросовестная конкуренция.

«Неоднократно сотрудниками Посольства Украины в Республике Перу отмечалось о недопустимости определенных действий представителей компании« S-Profit »на рынке ВиВТ указанной страны, ведь скандалы с« исполнением »проектов с привлечением фирмы-прокладки (аффилированной и подконтрольной господину Игорю Терехову, который уже упоминался ранее) неоднократно вредили той работе, которая официально проводилась «Укринмашем» (срыв контракта на выполнение регламентных работ и капитального ремонта 2 единиц самолетов АН-32)», - пишет автор.

Также журналист вспоминает об «успешном» «контракт» на трансфер технологии по построению фрегата / корвета для нужд МО Республики Бразилия, отгрузки авиационного имущества для нужд МО Республики Индонезия со складов частных компаний расположенных в ОАЭ без заключения соответствующих контрактов с стороны УИМ и тому подобное.

По его словам, заслуживают внимания также факты растраты средств «Укринмаша» на «якобы покупку ценных подарков для вручения высокопоставленным лицам иностранных государств при международных выставок с ВиВТ» и «нецелевое расходование средств из корпоративных банковских карт на собственные нужды, в частности, походы по ресторанах с друзьями и покупку одежды ».

«Исходя из вышеизложенного, большое удивление вызывает молчание целого департамента безопасности« Укроборонпрома »во главе с господином Бушуевым, который является заместителем Абрамавичуса по безопасности и антикоррупционера Мустафа Найем, которые спокойно согласовывают кандидатуру Шрамко на назначение генеральным директором ГП «Укринмаш», - резюмировал автор материала.