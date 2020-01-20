также в разделеРелигия
Митрополит Антоний назвал три условия, необходимые для союза с Богом 6
Предстоятель УПЦ объяснил, для чего на самом деле нужна святая вода 8
В РПЦ считают, что претензии Фанара к проведению общеправославного Собора необоснованные 15
В УПЦ считают, что признание ПЦУ Варфоломеем стало катализатором захватов храмов 5
Митрополит Антоний рассказал, какой день должен стать «личным Новым годом» 8
Епископ Виктор (Коцаба) рассказал о поддержке УПЦ на международном уровне 10
Крещение Господне с Предстоятелем УПЦ на набережной Днепра: как это было (фоторепортаж) 30
Появилось видео освящения вод Днепра на Крещение, сделанное с высоты птичьего полета 41
Митрополит Антоний рассказал, как и зачем пить крещенскую воду 37
Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра и испил святую агиасму прямо из реки 33
Сербский епископ объяснил, как Константинопольский патриархат нарушил свои же законы 60
Высшие чиновники США требуют у игуменов монастырей присоединения к Варфоломею — сербский епископ 10
В УПЦ состоялись рождественские фестивали и благотворительные концерты 44
Представители Ровенской епархии УПЦ передали онкобольным детям средства, собранные на благотворительном флешмобе 14
Послы стран Балтии и Польши посетили Святогорскую лавру 12
На Волыни состоится благотворительный концерт для сбора средств детям-сиротам 11
В Церкви рассказали, избавляет ли от грехов купание в проруби на Крещение 16
В Церкви рассказали, почему важны абсолютные критерии добра и зла 10

Миротворческая позиция Украинской Православной Церкви по отношению к ситуации на Востоке Украины остается неизменной на протяжении пяти лет.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Киевской митрополии, об этом рассказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях, епископ Виктор (Коцаба).

«Позиция УПЦ монолитна и неизменна на протяжении 5 лет. Украинская Православная Церковь твердо стоит на миротворческих позициях, о чем почти ежедневно повторяют официальные лица Церкви. Первые проблески мира открывать надежду на прекращение боевых действий на Востоке нашей Родины. Появление хотя бы хрупкого мира - это начало выхода из глубокого кризиса, постигшего всех нас. Утверждение мира - это единственная основа, на которой возможно выстроить светлое будущее нашей Украины и ее народа», - отметил архиерей.

Епископ Виктор рассказал, что Представительство Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях информирует международную общественность о позиции Церкви.

«Мы стараемся своевременно ретранслировать официальные заявления и обращения Предстоятеля и Священного Синода УПЦ на международном уровне, а именно в соответствующие органы международного правозащитного механизма и уполномоченных лиц, мандат деятельности которых включает вопросы нарушений прав человека. Такие документы отражают официальную позицию нашей Церкви, поэтому они имеют первостепенное значение при рассмотрении «украинской проблематики»», - рассказал владыка Виктор.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги