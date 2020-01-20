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Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что в Украине героями должны называться выдающиеся личности, которые не провоцируют конфликт в обществе. Такое мнение он высказал в интервью The Times of Israel, передает 112 Украина.

«Вопрос в том, как люди с разной историей, с разными взглядами могут жить вместе на практике. Это очень сложный и деликатный вопрос. Есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте строить общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем», - призвал Зеленский.

Он убежден, что памятники и названия улиц должны быть посвящены тем личностям, чьи имена не провоцируют конфликт в обществе. По мнению президента, в Украине существуют также и современные герои – это, кто сделал историю, ученые, исследователи космоса, великие спортсмены, писатели, люди, которых уважают во всех уголках Украины.

Зеленский говорит, что решение данного вопроса находится за пределами политической сферы жизни общества.
ForUm

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