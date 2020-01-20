Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что в Украине героями должны называться выдающиеся личности, которые не провоцируют конфликт в обществе. Такое мнение он высказал в интервью The Times of Israel, передает 112 Украина.
«Вопрос в том, как люди с разной историей, с разными взглядами могут жить вместе на практике. Это очень сложный и деликатный вопрос. Есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте строить общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем», - призвал Зеленский.
Он убежден, что памятники и названия улиц должны быть посвящены тем личностям, чьи имена не провоцируют конфликт в обществе. По мнению президента, в Украине существуют также и современные герои – это, кто сделал историю, ученые, исследователи космоса, великие спортсмены, писатели, люди, которых уважают во всех уголках Украины.
Зеленский говорит, что решение данного вопроса находится за пределами политической сферы жизни общества.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время