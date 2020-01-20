UA: Общественное вещание и СТБ объявили имена полуфиналистов и третьего члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020.

Так, с 8 февраля в прямых эфирах телеканала общественного вещания UA: Первый и телеканала СТБ за право представить Украину на международном песенном конкурсе в Нидерландах будут бороться 16 конкурсантов, среди которых KHAYAT, Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil и Элина Иващенко.

Третьим судьей нацотбора стал генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине «ТАВР Медиа», генеральный директор «Хит ФМ» - Виталий Дроздов.

Полный список полуфиналистов Нацотбора:

[О] - украинский инди-поп группа, обладатели премии «Хит года» по версии KissFM, приз в номинации «Свежая кровь» Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники более 20 музыкальных фестивалей, среди которых Koktebel Jazz Fest, «Белые ночи», Atlas Weekend, Waves Vienna и другие.

KHAYAT - молодой украинский артист и автор песен, выступающая в жанре фольктроника. Один из самых ярких полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2019, после участия в котором выпустил дебютный альбом KHMIL, ставший синтезом электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов.

Assol - певица, которая в пять лет смогла покорить украинский шоу-бизнес, полуфиналистка вокального шоу «Голос страны».

CLOUDLESS - бойзбенд, получивший широкую известность 2017 благодаря хиту «Між світами», ставший саундтреком к сериалу «Школа». Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу.

GARNA - сольный проект украинской певицы Алены Левашевой в коллаборации с музыкальным продюсером Алексеем Хорольским. Алена – автор собственных песен, вокалистка симфонического кроссовер-оркестра Prime Orchestra и кавер-проекта Manera.

Katya Chilly - известная украинская певица, музыкант и композитор, хедлайнерка многих музыкальных фестивалей. В творчестве певицы 5 альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более 1000 - в Украине.

FO SHO - афроукраинского хип-хоп проект, созданный в начале 2019 года. Сестры Бетти, Мариам и Сиона Ендале очень гордятся своим уникальным культурным происхождением и демонстрируют его в своих песнях и энергичных живых выступлениях, а их музыка - это симбиоз современных жанров от trap до hip-hop.

David Axelrod - известный украинский певец, музыкант и композитор.

Александр Порядинский - певец и композитор, автор хитов, самый молодой победитель вокального шоу «Х-фактор».

TVORCHI - молодые музыканты из Тернополя, создающие музыку, которую слушает весь мир. Их хит Believe за считанные дни вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине.

GIO - молодой музыкант, работающий в жанре pop-music. Автор и композитор, участник известных вокальных шоу «Х-фактор» и «Голос страны», также выступал вместе с оркестром Lords of The Sound.

Jerry Heil - молодая украинская певица, автор и композитор, «Прорыв года» по версии премии Jager Music Awards, «Открытие года» по версии журнала Viva, номинантка на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня», «Открытие года». Ее «# ОХРАНА_ОТМЕНА» стала хитом, набрав 14 млн просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes.

KRUTЬ - певица и бандуристка Марина Круть, которая начала свой музыкальный путь пятнадцать лет назад. Работает в уникальном стиле, соединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса, и часто представляет Украину и современную украинскую музыку на различных фестивалях и шоу-кейсах.

Элина Иващенко - в музыке с пяти лет. Победительница двух популярных вокальных шоу Украины ( «Х-фактор» и «Голос. Дети"), радиоведущая, преподаватель вокала, обладательница Гран-при фестиваля «Черноморские игры-2018».

Go-A - группа, в своем творчестве соединил украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участники самых известных музыкальных фестивалей («Джаз Коктебель», «Страна грез», «Гогольфест» и других). Много раз представляли украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure - коллаборация украинского электронной группы MOONZOO, которая работает в стиле Sad Dance ( «танцевальная музыка для тех, кому невесело»), и американского рэпера F.M.F. Sure. Дебютный альбом MOONZOO в конце 2018 украинские музыкальные СМИ сразу назвали одним из лучших релизов года.

22 января состоится жеребьевка, по результатам которой определят порядок выступлений в первом и втором полуфиналах.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на телеканалах UA: Первый и СТБ.

Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

Члены жюри - Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.