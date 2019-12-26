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Вторым членом жюри Национального отбора на Евровидение-2020 стала Тина Кароль, сообщает пресс-служба UA: Общественное вещание.

В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение, который проходил в Афинах, где заняла 7 место. Более 15 лет Тина Кароль занимается активной музыкальной деятельностью: певица является судьей вокальных проектов, выпустила 11 альбомов, 35 клипов и 3 музыкальных фильма; на ее счету 11 концертных сольных туров. Тина Кароль отмечена многими государственными и церковными наградами (за весомый вклад в развитие культуры и искусства Украины и за свою благотворительную деятельность), а также получила почти 20 музыкальных и телевизионных премий, среди которых M1 MUSIC AWARDS, YUNA, «Телетриумф».

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 будут транслировать 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и общественном телеканале UA: Первый.

Музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта, креативная продюсер - Наталья Франчук, ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

Первым судьей национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 стал музыкант и актер Андрей Данилко.
ForUm

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