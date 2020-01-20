В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы, сообщает Госпогранслужба.

При оформлении в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы.

Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также доказали решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе. Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразность и цели своего пребывания в Украине.

Ведомство традиционно не называет имена россиян.

По данным источника Украинской правды, запрет на въезд касается Сергея Колесникова, цель своего пребывания в Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и лицо, их сопровождающее.

Марат Башаров, который вместе с другими актерами должен был участвовать в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве, в Украину не прилетел.

По данным СМИ, в Запорожье, где 19 января должен был состояться спектакль с участием указанных артистов, общественные активисты готовили акцию протеста, анонсировали блокирование выступления российских актеров и обратились в СБУ с призывом запретить Башарову въезд на территорию Украины.

Правоохранители подготовились к выступлению и возможным протестным акциям: ДК «Днепроспецсталь», где должен был состояться спектакль, обнесли забором по всему периметру.

Фото с сайта города Запорожье 061