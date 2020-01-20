также в разделеОбщество
«Террористический» трезубец: МИД ждет комментарий от Британии
Боевик «ДНР» почти год прослужил в ВСУ, работая на ФСБ России 28
Каждый пятый работник в Чехии – украинец 18
Как ставленник Свинарчука «убивает» предприятие «Укроборонпрома» и почему молчат новые антикоррупционеры 28
Названы имена полуфиналистов и третьего члена жюри нацотбора на Евровидение-2020 51
Лещенко: Микитась пытался вылететь из Украины 31
Дубилет предлагает упростить для бизнеса общение с военкоматами 13
Малюська внезапно приехал в Лукьяновское СИЗО и ужаснулся 48
Дело Гандзюк: Силовики проводят спецоперацию в Херсоне 60
СНБО: Переговоры с Ираном о «черных ящиках» – сложные и напряженные 23
Руководство страны выразило соболезнования семьям и близким жертв катастрофы МАУ 30
Иран пока не собирается передавать Украине черные ящики самолета МАУ 18
Самые редкие имена, которыми называли детей в 2019 году 45
На Крещение будут дежурить 3 тысяч спасателей 13
ПЦУ поздравила украинцев с праздником Крещения 20
Самолет с погибшими в катастрофе МАУ украинцами приземлился в Борисполе 279
Сегодня православные христиане празднуют Крещение Господне 36
Иран согласился передать Украине черные ящики самолета МАУ 61

В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы, сообщает Госпогранслужба.

При оформлении в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы.

Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма. Пограничники отказали ему в пересечении границы, а также доказали решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставили отметку в паспортном документе. Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразность и цели своего пребывания в Украине.

Ведомство традиционно не называет имена россиян.

По данным источника Украинской правды, запрет на въезд касается Сергея Колесникова, цель своего пребывания в Украине не смогли объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и лицо, их сопровождающее. 

Марат Башаров, который вместе с другими актерами должен был участвовать в гастролях в Запорожье, Одессе и Киеве, в Украину не прилетел.

По данным СМИ, в Запорожье, где 19 января должен был состояться спектакль с участием указанных артистов, общественные активисты готовили акцию протеста, анонсировали блокирование выступления российских актеров и обратились в СБУ с призывом запретить Башарову въезд на территорию Украины.

Правоохранители подготовились к выступлению и возможным протестным акциям: ДК «Днепроспецсталь», где должен был состояться спектакль, обнесли забором по всему периметру.

Фото с сайта города Запорожье 061
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги