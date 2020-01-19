Иран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося украинского самолета МАУ и еще не принял окончательного решения об их отправке за границу. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает агентство IRNA.

«В настоящее время иранские эксперты изучают черный ящик потерпевшего крушение украинского самолета», - заявил он.

При этом Резайефар добавил, что в случае неудачной попытки расшифровать черные ящики, они будут переданы в Украину или Францию.

«Мы пытаемся прочитать черные ящики здесь, в Иране; в противном случае мы можем выбрать Украину и Францию, но пока не принято решение отправить их в другую страну», - отметил он.

Напомним, ранее Иран согласился передать Украине черные ящики самолета МАУ.