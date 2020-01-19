Министерство юстиции обнародовало список самых популярных имен в Украине, которыми называли своих новорожденных в 2019 году.
Информация опубликована на сайте ведомства.
В Киеве и области самыми популярными женскими именами стали: Соломия, Мария, Варвара, Милана, Арина, Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана; а мужскими - Александр, Дмитрий, Матвей, Марк, Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.
Кроме этого, в Минюсте назвали самые популярные редкие имена, которыми родители называли своих детей.
В Киеве это: женские — Ореста, Фрота, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян и Орияна, Фея, а мужские — Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак, Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.
Всего в 2019 году в Киеве свидетельство о рождении получили 32 634 детей, в области — 14 361 ребенок.
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