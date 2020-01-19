Американская компания Apple тестирует возможность полностью отключить отслеживание местоположения в iPhone 11. Об этом сообщает Mashable.
По данным издания, новая опция была найдена журналистом Брендоном Бутчем.
Он отметил, что бета-версия для iOS 13.3.1 позволяет отключить в iPhone 11 чип U1, который позволяет отслеживать местоположение пользователя даже при выключенных службах геолокации.
Чип U1 поддерживает широкополосную связь, которая позволяет определять геопозицию с точностью 5-10 сантиметров.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время