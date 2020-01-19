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Американская компания Apple тестирует возможность полностью отключить отслеживание местоположения в iPhone 11. Об этом сообщает Mashable.

По данным издания, новая опция была найдена журналистом Брендоном Бутчем.

Он отметил, что бета-версия для iOS 13.3.1 позволяет отключить в iPhone 11 чип U1, который позволяет отслеживать местоположение пользователя даже при выключенных службах геолокации.

Чип U1 поддерживает широкополосную связь, которая позволяет определять геопозицию с точностью 5-10 сантиметров.
ForUm

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