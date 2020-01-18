Пресс-служба СБУ сообщила, что во избежание санкций РФ создала на своей территории, а также на неподконтрольной Украине территории Донбасса, финансовые учреждения. Чтобы скрыть переводы денег, их сначала направляли в самопровозглашенную Южную Осетию. Оттуда средства попадали в так называемый «государственный банк ЛНР». Затем боевики их распределяли между своими органами власти и незаконными вооруженными формированиями.

В Службе безопасности отмечают, что ежегодно Россия финансировала «ЛНР» на 30 млн российских рублей. В целом это более двух третей от всех денег, которые тратят боевики.

«Ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые «министр финансов» и директор «госбанка ЛНР» ... Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, которые систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения «ассигнований» на функционирование так называемой «ЛНР», — отметили в СБУ.

Украинские правоохранители в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 объявили этим «должностным лицам» о подозрении. Их объявили в розыск. В ближайшее время обвинительные акты в отношении них должны направить в суд для заочного осуждения.