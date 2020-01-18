Украинская сторона не проводит минирование акватории Азовского моря в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом в субботу, 18 января, заявил штаб ООС в официальном опровержении сообщений в некоторых СМИ — о том, что вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря якобы началась активная фаза работ по установлению минных полей.

«По этому поводу предоставляем уточняющую информацию: мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы Тритон имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря», — говорится в сообщении штаба ООС.

17 января сообщалось, что корабельно-катерный состав тактической группы Тритон «отработал алгоритм действий… загрузки морских донных мин на корабль, а экипаж малого бронированного артиллерийского катера Лубны отработал практическую загрузку морских донных мин на корабль, закрепление их на палубе и приведение части в боевую готовность».

Информацию об этих учениях штаб ООС сопровождал соответствующими фото, однако ряд СМИ, вероятно, расценили их как настоящее минирование моря.