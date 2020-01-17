Высшие чиновники США требуют у игуменов древних монастырей присоединения к Константинопольскому Патриархату Варфоломею.

Фото: pecat.co.rs

Об этом сказал иерарх Сербской Православной Церкви епископ Бачский Ириней в интервью сербской газете «Печат», перевод которого опубликован на сайте patriarchia.ru.

«За прошедшее время лишь раскрывалось то, что мы предполагали или о чем догадывались, поскольку действующие лица больше не чувствуют необходимости что-либо скрывать: в публичном режиме, под вспышки фотокамер, документирующих события, высшие чиновники американской администрации посещают православных Первоиерархов и архиереев, встречаются с игуменами древних монастырей и открыто требуют от них присоединиться к Константинопольскому Патриархату в его очевидных нарушениях устройства и канонического порядка Православной Церкви», — сказал епископ Ириней.

Сербский архиерей отметил, что эти требования на данный момент имеют определенный успех.

«Александрийский Патриархат и Элладская Церковь признали ложную Церковь Украины (ПЦУ, - ред.). К сожалению, не исключено, что к ним присоединится еще какая-нибудь Поместная Церковь. Фанарским архиереям и этого мало, и потому на территории Православной Церкви Чешских земель и Словакии они, вроде, основали некую организацию граждан, настоящей целью которой может стать в ближайшее время учреждение параллельной иерархии. Значит, Киев - не конечный пункт, а лишь промежуточная остановка. То обстоятельство, что они создают параллельную иерархию на исторических территориях автокефальных Церквей, означает, что даже вся православная диаспора не является их конечной целью. Чего они намерены добиться в итоге, думаю, они и сами пока не знают», — подчеркнул владыка.

Архиерей Сербской Церкви отметил, что «высокие государственные эмиссары, по большей части американцы, стали намного чаще посещать Фанар и Киев, а с недавних пор и Афины, Александрию и другие православные церковные центры».

Епископ Ириней напомнил, что в истории, как и сейчас, были случаи, когда «отдельные лица или группы в какой-либо из Поместных Церквей ошибаются, отдавая предпочтение интересам партийной или, чаще, государственной политики над интересами Церкви, имея или не имея при этом иллюзий о совпадении этих интересов».

Владыка подчеркнул, что впервые в истории угрозу для Православия предоставляет Вселенский Патриархат.

«Такое, чтобы одна из Поместных Церквей, хоть и являющаяся первой по чести и рангу, украшающая себя названиями Вселенского Патриархата или даже Матери всех Церквей, представляла угрозу для организма какой-то из Поместных Церквей, Матерью которых она себя считает, — это действительно явление небывалое в христианской истории», — сказал епископ Ириней.

Он рассказал, что Церковь пережила много испытаний, но сейчас нельзя сказать, что «испытания тех лет не были значительными или что они были слабее тех, которые мы переживаем сегодня».