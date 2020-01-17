Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что в соответствии с календарным планом предусмотрено завершение работы второй сессии.

Он напомнил, что на следующей неделе с 20 по 24 января народные депутаты работают с избирателями, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Вторая сессия завершит свою работу 24 января.

Разумков поблагодарил народных депутатов за плодотворную работу и объявил последнее пленарное заседание второй сессии Верховной Рады Украины 9-го созыва закрытым.

В сессионном зале прозвучал государственный гимн Украины.

Следующая третья сессия Верховной Рады Украины 9 созыва начнется во вторник 4 февраля 2020.