Министерство обороны США (Пентагон) признало, что вследствие ракетного удара Ирана по военной базе США в Ираке в начале января 11 американских военных получили ранения. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Reuters.

Сначала в США утверждали, что вследствие обстрела, который был в ночь на 8 января, никто не пострадал и не погиб.

Теперь же в Пентагоне заявили, что на самом деле тогда были пострадавшие. У некоторых солдат диагностировали сотрясение головного мозга, рассказал представитель Центрального командования США Билл Урбан. После обстрела часть пострадавших доставили в Германию и Кувейт на дополнительное обследование.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

В ночь на 8 января две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате обстрела американских баз Ираном в ночь на 8 января никто не пострадал.