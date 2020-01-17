также в разделеМир
В Сенате США началась процедура импичмента Трампа 23
Папа Римский впервые назначил женщину на высокий пост в Ватикане 20
Путин назначил Медведева на новую должность 41
У России – новый премьер 72
Депутат Госдумы РФ объяснил теплую зиму климатическим оружием США 32
Австралии понадобится 100 лет на восстановление от пожаров 23
Посол Великобритании уехал из Ирана 28
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий 32
Путин придумал новую должность для Медведева 45
Путин предложил кандидатуру нового премьера 104
Генсеком Еврокомиссии стала латвийская дипломатка 59
В РФ хотят закрепить приоритет конституции над международными договорами 90
«Нежелательный элемент»: В Иране сожгли изображение посла Великобритании 29
Правительство РФ подало в отставку 112
Путин предложил передать часть своих полномочий Госдуме 46
В Конгрессе США обнародовали новые доказательства по делу импичмента Трампа 35
В Гималаях жертвами лавин стали 70 человек 10
В Ираке снова обстреляли авиабазу с военными США 39

Министерство обороны США (Пентагон) признало, что вследствие ракетного удара Ирана по военной базе США в Ираке в начале января 11 американских военных получили ранения. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Reuters.

Сначала в США утверждали, что вследствие обстрела, который был в ночь на 8 января, никто не пострадал и не погиб.

Теперь же в Пентагоне заявили, что на самом деле тогда были пострадавшие. У некоторых солдат диагностировали сотрясение головного мозга, рассказал представитель Центрального командования США Билл Урбан. После обстрела часть пострадавших доставили в Германию и Кувейт на дополнительное обследование.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

В ночь на 8 января две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате обстрела американских баз Ираном в ночь на 8 января никто не пострадал.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги