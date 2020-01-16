также в разделеРелигия
В УПЦ открыли аккредитацию СМИ на освящение вод Днепра 11
Святогорская лавра представила обновленный виртуальный тур по обители 19
На Тернопольщине 20 января активисты ПЦУ угрожают выгнать священника УПЦ с детьми из дома 18
В Херсоне тысячи детей приняли участие в православном фестивале «Остров Рождества» 24
В УПЦ увидели в церковном расколе Черногории аналогию с Украиной 16
В Черновицкой области освящена часовня УПЦ 18
В Одессе состоялись Рождественские чтения, посвященные 500-летию «Нобельского Евангелия» 8
Днепровский бизнесмен и авторитет получил от ПЦУ орден и грамоту за возрождение духовности 38
Олег Карамазов рассказал, что может объединить украинцев 18
В УПЦ объяснили, что такое акафист и канон 11
В Киево-Печерской лавре молились группа спортсменов во главе с Александром Усиком 16
В Белграде Сербский Патриарх возглавил массовый молебен о православных в Черногории 11
В трудовом законодательстве предусматривают особенности для религиозных организаций 12
В Церкви рассказали, как реагировать на потери, чтобы сохранить душевное равновесие 28
В УПЦ рассказали, по каким признакам канонизируют святых 92
В Днепре сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей 20
В Днепре на кинофестивале покажут 30 христианских документальных фильмов 14
В Херсоне состоялась выставка, посвященная известному православному миссионеру митрополиту Антонию Сурожскому 14

Расписание выставок и правила участия в них размещены на сайте Киево-Печерской лавры.

Фото: Православная Жизнь

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт обители, ежегодно в монастыре проходит шесть выставок.

«Выставки в Киево-Печерской Лавре в 2020 году проводятся 8-16 февраля («Сретенская»), 4-12 апреля («Благовещенская»), 23-31 мая («Вознесенская»), 13-23 августа («Медовый спас»), 10-18 октября («Покровская») и 12-20 декабря («Никольская»)», - сообщили на сайте Лавры.

Представители приходов и монастырей из разных уголков Украины и из-за рубежа привезут широкий ассортимент церковной продукции: иконы и богослужебная утварь, книги православной тематики (в том числе литературу для детей), аудио- и видеодиски, подарки и сувениры, изготовленные в церковных мастерских, продукты пчеловодства и мёд, лечебные травяные чаи и многое другое.

Стенды разместят в крытой галерее от Успенских ворот к площади Ближних пещер, а также на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней лавры).

Режим работы: с 9.00 до 19.00. Вход свободный. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1699 грн.
13
Теги