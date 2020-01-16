Теперь, чтобы вдоволь поплавать, не нужно ждать лета и ехать на море – достаточно записаться в элитный фитнес клуб. В современных спортивных комплексах установлены полноценные бассейны, где можно обучиться плаванию с нуля или улучшить свое время на стометровке брассом.

К примеру, в киевском клубе «5 Элемент» есть несколько видов бассейнов – крытые, открытый и гидромассажный. Сотрудники клуба рассказали, почему фитнес в воде так популярен среди новичков и постоянных клиентов. Об этом читайте в нашем материале.

В чем польза плавания для взрослых

Для тех, кто чувствует себя как рыба в воде, плавание – отличный способ сохранить здоровую физическую форму. Бассейн позволяет отдохнуть после трудовых будней и набраться сил. Плавание закаляет, положительно воздействует на органы дыхания, помогает сбросить вес и улучшить осанку. Если вы не умеете плавать – не беда. В «5 Элементе» вас этому научат.

Аквааэробика

Аквааэробика – оптимальный способ быстро похудеть. При интенсивных тренировках в воде калории сжигаются в несколько раз быстрее. Говорят, что одно занятие аэробикой в бассейне заменяет три изнурительных тренировки в зале. Чтобы работали все группы мышц, используют инвентарь: степы, нудлы (гибкие палки), гантели и т. д.

Занятия аквааэробикой закаляют организм, позитивно влияют на кровеносную, опорно-двигательную и нервную системы. Вода смягчает удары и нагрузку на скелет, а, значит, нет риска получить травму. Повышаются пластичность и гибкость. Сложные упражнения, которые невозможно выполнить на суше, в воде делаются легко и с удовольствием. Кроме того, во время занятий нет стеснения, которое свойственно многим новичкам в спортзале.

Почему полезно плавать во время беременности

Плавание полезно как для будущей мамы, так и для ребенка, поэтому женщинам во время беременности рекомендуют посещать бассейн. Вода облегчает нагрузку на суставы. Тело работает, но меньше устает. Некоторые «водные» упражнения помогают просто расслабиться и отдохнуть.

Передвижения на поздних сроках беременности очень утомительны – мешают живот и набранный вес. Недостаток двигательной активности намного легче восполнить в воде. К тому же, «водные процедуры» обладают успокоительным и массажным эффектом.

Упражнения нужно выполнять под присмотром тренера, который будет удерживать женщину на поверхности, и подавать нужный инвентарь. В некоторых случаях гинеколог прописывает фитнес в воде, чтобы изменить неправильное положение малыша в утробе.