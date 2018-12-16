В Ханчжоу (Китай) проходит последний день чемпионата мира по плаванию на короткой воде (длина бассейна - 25 метров), где в финальном заплыве на дистанции 1500 метров победу одержал украинец Михаил Романчук.

Наш спортсмен преодолел дистанцию за 14 минут 09.14, секунды, сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт соревнеований.

Несмотря на солидную длину дистанции не все спортсмены растянулись по дистанции.

Так, серебряный призер Грегорио Палтриньери до конца сражался с победителем гонки и финишировал с отставанием всего в 0.73 секунды. А вот занявший 3-е место норвежец Хенрик Кристиансен отстал уже на 10.25 секунды. Это первая и единственная медаль сборной Украины на чемпионате мира по плаванию.

Также в 2018-м году он выиграла два золота чемпионата Европы в Глазго, а в 2017-м - в Копенгагене (на короткой воде).