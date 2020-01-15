также в разделеМир
Австралии понадобится 100 лет на восстановление от пожаров
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий 9
Путин придумал новую должность для Медведева 14
Путин предложил кандидатуру нового премьера 65
Генсеком Еврокомиссии стала латвийская дипломатка 35
В РФ хотят закрепить приоритет конституции над международными договорами 19
«Нежелательный элемент»: В Иране сожгли изображение посла Великобритании 25
Правительство РФ подало в отставку 92
Путин предложил передать часть своих полномочий Госдуме 42
В Конгрессе США обнародовали новые доказательства по делу импичмента Трампа 30
В Гималаях жертвами лавин стали 70 человек 9
В Ираке снова обстреляли авиабазу с военными США 33
В Саудовской Аравии выпал снег 30
Елизавета II предоставила Гарри и Меган «переходный период» 31
Иран признал Пентагон «террористической организацией» 24
Объявлены номинанты на Оскар-2020 82
Австралия выделит $50 миллионов на восстановление природы после пожаров 14
НАТО отреагирует на размещение Россией крылатых ракет 1384

Британский посол в Тегеране покинул Иран после того, как его на прошлой неделе задержали иранские силовики. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на иранские государственные СМИ.

11 января Роб Макейр был задержан на 3 часа во время акции по чествованию погибших в результате сбивания украинского самолета иранскими военными.

Официальное иранское агентство IRNA сообщило, что дипломат выехал после того, как получил «предварительное уведомление».

Подробностей IRNA не приводит.

В то же время британское Министерство иностранных дел настаивает на том, что поездка Макейра в Лондон является «обычной деловой» поездкой и планировалась еще до задержания.

«Для наших послов вполне нормально возвращаться в Лондон, чтобы провести здесь встречи», - сказал представитель МИД.

МИД Ирана критиковало посла Великобритании, заявляя, что его задержали во время антиправительственных протестов 11 января, в которых дипломат не должен участвовать.

Сам посол настаивал, что участвовал в чествовании памяти жертв авиакатастрофы и покинул акцию через пять минут после того, как кто-то начал выкрикивать политические лозунги.

Британское правительство резко осудило задержание посла и назвало это нарушением международного права.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2599 грн.
7
Теги