Британский посол в Тегеране покинул Иран после того, как его на прошлой неделе задержали иранские силовики. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на иранские государственные СМИ.

11 января Роб Макейр был задержан на 3 часа во время акции по чествованию погибших в результате сбивания украинского самолета иранскими военными.

Официальное иранское агентство IRNA сообщило, что дипломат выехал после того, как получил «предварительное уведомление».

Подробностей IRNA не приводит.

В то же время британское Министерство иностранных дел настаивает на том, что поездка Макейра в Лондон является «обычной деловой» поездкой и планировалась еще до задержания.

«Для наших послов вполне нормально возвращаться в Лондон, чтобы провести здесь встречи», - сказал представитель МИД.

МИД Ирана критиковало посла Великобритании, заявляя, что его задержали во время антиправительственных протестов 11 января, в которых дипломат не должен участвовать.

Сам посол настаивал, что участвовал в чествовании памяти жертв авиакатастрофы и покинул акцию через пять минут после того, как кто-то начал выкрикивать политические лозунги.

Британское правительство резко осудило задержание посла и назвало это нарушением международного права.