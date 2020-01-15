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Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в выводе в теневой сектор экономики более 500 млн гривен ежемесячно, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом злоумышленники давали возможность ряду «конвертационно-транзитных» групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия.

Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины. Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, через проведение бестоварных операций и замену номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам. По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.
ForUm

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