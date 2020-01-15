также в разделеМир
Путин придумал новую должность для Медведева 9
Путин предложил кандидатуру нового премьера 46
Генсеком Еврокомиссии стала латвийская дипломатка 23
«Нежелательный элемент»: В Иране сожгли изображение посла Великобритании 22
Правительство РФ подало в отставку 88
Путин предложил передать часть своих полномочий Госдуме 42
В Конгрессе США обнародовали новые доказательства по делу импичмента Трампа 28
В Гималаях жертвами лавин стали 70 человек 9
В Ираке снова обстреляли авиабазу с военными США 33
В Саудовской Аравии выпал снег 30
Елизавета II предоставила Гарри и Меган «переходный период» 31
Иран признал Пентагон «террористической организацией» 24
Объявлены номинанты на Оскар-2020 82
Австралия выделит $50 миллионов на восстановление природы после пожаров 14
НАТО отреагирует на размещение Россией крылатых ракет 1384
Премьер Польши пообещал бороться за историческую правду после заявлений Путина 51
В РФ уверяют, что смогут достроить «Северный поток-2» 51
В США готовы к переговорам с Ираном 23

Президент России Владимир Путин заявляет, что международные договора не могут действовать на территории РФ, если они противоречат ее конституции. Об этом он сообщил в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию, передает УНИАН.

«Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей конституции», - сказал Путин.

По его словам, эти положения должны быть закреплены в изменениях в основной закон РФ.

Он отметил, что РФ может оставаться Россией только как суверенное государство, а «суверенитет нашего народа должен быть безусловным».

Путин уверяет, что за последние годы удалось покончить с тем, что некоторые государственные функции были узурпированы олигархическими кланами, и «РФ вернулась в международную политику как страна, с мнением которой нельзя не считаться».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1699 грн.
17
Теги