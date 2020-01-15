Генеральным секретарем Европейской комиссии сегодня назначена латвийская дипломатка Илзе Юхансоне.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующее заявление размещено на сайте ЕК.

«По предложению президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Илзе Юхансоне, которая в настоящее время исполняет обязанности генерального секретаря Европейской комиссии, сегодня была назначена новым генеральным секретарем Комиссии, решение вступило в силу немедленно», - говорится в заявлении.

Юхансоне стала восьмым генеральным секретарем Еврокомиссии. С октября 2015 года она занимала должность заместителя генсека Комиссии, ответственного за межведомственные и внешние отношения.

Юхансоне с 2008 года работала в МИД Латвии, занимала должность заместителя госсекретаря и главы дирекции Европейского Союза. С марта 2011 года она была постоянным представителем Латвии при ЕС. До Министерства иностранных дел Юхансоне занимала высокие должности в министерствах внутренних дел и юстиции Латвии.

Генсек Еврокомиссии - это самая высокая чиновничья должность в исполнительных органах ЕС. Секретариат помогает управлять разработкой политики Коллегии комиссаров и поддерживает работу всей Еврокомиссии путем координации и руководства ее государственной службой.