Комитет Палаты представителей США по разведке, комитет по надзору и реформам и комитет по иностранным делам представили дополнительные доказательства по делу об импичменте президента Дональда Трампа; они будут включены в официальный отчет, который будет передан Сенату вместе со статьями об импичменте, сообщает «Европейская правда».

Новые доказательства включают телефонные записи, а также новые документы и материалы, предоставленные комитету по разведке Львом Парнасом, соратником адвоката Рудольфа Джулиани.

«С тех пор как палата проголосовала за импичмент президента Трампа, мы продолжили наше расследование, чтобы представить Сенату наиболее полную запись, которая возможна до суда по статьям импичмента. Несмотря на беспрецедентное и масштабное препятствование со стороны президента нашему расследованию, мы продолжаем собирать дополнительные доказательства, имеющие отношение к злоупотреблению президентом своей властью путем принуждения Украины к вмешательству в выборы 2020 года в интересах президента», - заявили в Палате представителей.

Отмечается, что новые доказательства «подтверждают то, что мы уже знаем: президент и его соратники оказывали давление на украинских чиновников, чтобы те объявили о расследовании, которое принесло бы президенту политическую выгоду».

В описании обнародованных документов говорится, что Парнас подготовил рукописные заметки с помощью канцелярских принадлежностей отеля Ritz-Carlton в Вене, которые выглядят как прямо указывающие на намерения Трампа надавить на Украину.

В одной из таких заметок сказано следующее: «заставить Зеленского сообщить, что дело Байдена будет расследоваться; начать коммуникацию с Зеленским без (Пинчука или Коломойского)».

Также обнародованы электронные письма, зашифрованные сообщения и другие документы.

В телефоне Парнаса также был скриншот письма Джулиани к Зеленскому от 10 мая 2019 года, в котором он утверждает, что у него есть к Зеленскому особая просьба, и просит о встрече.

В обнародованной переписки в Whattsapp можно увидеть попытки Парнаса установить контакты с окружением новоизбранного президента Зеленского.

Лев Парнас был одним из спонсоров избирательной кампании Трампа. Он и еще один американский бизнесмен Игорь Фруман являются соратниками личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Парнаса и Фрумана задержали в октябре по уголовным обвинениям в нарушении правил финансирования избирательной кампании республиканцев.

Ранее сообщалось, что с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Байдена. Также они лоббировали отставку посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной.

Олигарх Игорь Коломойский утверждал, что после победы Зеленского на выборах они приезжали в Израиль и безуспешно просили его помочь встретиться с будущим президентом.