Агенты ФБР арестовали в нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди бизнесмена Дэвида Корреа. Вместе со своими деловыми партнерами, Игорем Фруманом и Львом Парнасом, он обвиняется в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов иностранного государства в США, сообщает Би-би-си.

Деловой партнер выходцев из СССР Игоря Фрумана и Льва Парнаса, бизнесмен из Флориды Дэвид Корреа был арестован в зоне прилета нью-йоркского аэропорта им. Кеннеди. Представитель прокуратуры Южного круга Манхэттена подтвердил Русской службе Би-би-си, что предприниматель прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы добровольно сдаться властям.

На прошлой неделе американские федеральные власти предъявили обвинения в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний, финансовом мошенничестве и незаконном лоббировании интересов иностранного государства в США группе выходцев из бывшего СССР.

Как утверждает обвинение, предприниматели из штата Флорида Игорь Фруман и Лев Парнас начиная как минимум с 2018 года пытались заручиться поддержкой влиятельных политиков из Республиканской партии для продвижения собственных бизнес-интересов.

Всего в различные организации и фонды, поддерживающие президента Дональда Трампа, бизнесмены перечислили почти 500 тыс. долларов.

При этом, по утверждению общественных организаций в США, занимающихся мониторингом подобных пожертвований, таких средств на счетах компаний, принадлежащих Фруману и Парнасу, не было.

Напомним, ранее Associated Press со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что американские бизнесмены советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Флориды Гарри Сарджент III хотели сместить главу правления Нафтогаза Андрея Коболева.

10 октября бизнесменов Игоря Фурмана и Льва Парнаса арестовали в аэропорту Даллеса.

Также по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа арестовали бизнесмена украинского происхождения, гражданина США Андрея Кукушкина.