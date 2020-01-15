Иракская военная база Аль-Таджи к северу от Багдада, где базируются силы США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на анонимного военнослужащего иракской армии, передает Укринформ.

«В результате ракетного обстрела пострадала иракская военная база, в которой размещены силы США», - говорится в сообщении.

По словам источника издания, военная авиабаза Аль-Таджи, расположенная в 85 километрах к северу от столицы Багдада, была обстреляна как минимум двумя ракетами «Катюша».

На авиабазе размещены объединенные силы, в том числе иракские и американские солдаты, а также другие иностранные войска из международной коалиции под руководством США.

О жертвах и повреждениях пока не сообщалось.

Вероятно, нападение было совершено шиитскими ополченцами в Ираке.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

В ночь на 8 января две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.

В ночь на 13 января Иракская авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада, на которой размещаются американские военные, подверглась ракетному обстрелу.