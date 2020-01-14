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Сегодня, 14 января, направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира роты милиции особого назначения «Беркут» УМВД Украины в г. Севастополе который обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Установлено, что с 27 февраля 2014 года по 20 марта 2014 года милиционер совместно с вооруженным подчиненным ему личным составом роты «Беркута» организовал проверку документов граждан и их транспортных средств на КПВВ «Чонгар» для недопущения на территорию АР Крым представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ), сотрудников государственных и правоохранительных органов Украины.

Целью таких действий было обеспечение беспрепятственного проведения нелегитимного референдума в Крыму по его отделению от Украины.

После временной оккупации территории автономной республики и города Севастополя указанное лицо было назначено исполняющим обязанности командира незаконно созданного специального муниципального подразделения милиции «Беркут» в Севастополе.

Действия милиционера повлекли тяжкие последствия в виде потери части территории государства.

Специальное досудебное расследование по этому уголовному производству осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Мелитополе.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
ForUm

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