В некоторых областях проведут в ближайшее время аудит предприятий, которые занимаются вырубкой леса.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил журналистам во время совещания с представителями территориальных органов Гослесагентства, сообщает Укринформ.

«В этих областях будет проведен тотальный аудит предприятий, которые занимаются вырубкой лесов, независимо от формы собственности, ведь есть государственные леса, а есть коммунальные лесхозы. Независимо от того, кому подчинено предприятие, оно должно работать по закону», - сказал Гончарук.

По его словам, для проверок определили приоритетные области - Ривненская, Волынская, Черниговская, Сумская, Закарпатская и район Карпат.

Также Гончарук поручил отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерия Мургу от должности на время проведения аудита.

«По вас очень плохая информация, и СМИ, и немало депутатских обращений было ко мне лично в отношении вас. Поэтому я попросил вас отстранить от исполнения обязанностей до окончания проведения аудита. А по итогам, если будут основания, то освободить от должности в первую очередь», - заявил Гончарук.

По его словам, там где у общества есть определенные сомнения, ситуация разворачивается таким способом: без истерик, но обязательно проводится аудит.