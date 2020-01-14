С 1 января 2021 года украинцам необходимо будет подавать заявку для посещения европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, стоимость которой составит 7 евро. Об этом говорится на официальном сайте ETIAS (Европейская информационная система авторизации путешествий), сообщает 112 Украина.

Для оформления документов, необходимо будет заполнить анкету через интернет и оплатить 7 евро любым удобным способом. По предварительным данным, заполнение заявки займет не более 20 минут.

Для этого надо предоставить данные о путешественнике:

Фамилия и имя;

Дата и место рождения;

Гражданство;

Адрес проживания;

Данные о родителях;

Паспортные данные;

Номер телефона;

Образование и текущая профессия;

Состояние здоровья;

Информация о судимости;

Информация о предыдущих поездках за границу и депортации из стран ЕС.

Плата за подачу заявления ETIAS составит 7 евро, но путешественникам возрастом младше 18 лет и старше 70, платить за оформление данного документа не нужно. После оплаты, заявка ETIAS будет обработана и решение будет получено в течение нескольких минут.

Если же вы не имеете права на оформление документа ETIAS или вам отказали в выдаче этого документа, то необходимо будет подать заявление на получение шенгенской визы для посещения Европы. А в том случае, если путешественник захочет остаться в странах ЕС дольше, чем это разрешает ETIAS, то необходимо будет подать документы на отдельную категорию виз, где необходимо будет указать цели длительного пребывания в той или иной стране. В случае одобрения выдачи документа, авторизация ETIAS может быть выдана на срок до трех лет, или пока не истечет срок действия паспорта.

Известно, что система ETIAS должна будет убедиться в том, что эти люди не представляют угрозу безопасности. Эта система авторизации въезда будет собирать, отслеживать и обновлять необходимую информацию, касающуюся приезжающих, чтобы определить, будет ли их въезд в страны Шенгенской зоны безопасным.

Стоит отметить, что с 11 июня 2017 года для Украины официально вступил в силу закон о предоставлении безвизового въезда в страны шенгенской зоны.