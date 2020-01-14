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Президент Владимир Зеленский пока не планирует кадровых изменений в правительстве Алексея Гончарука. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источнике во фракции «Слуга народа».

По данным УП, 13 января в Офисе президента состоялось большое аппаратное совещание с участием всего руководства ОП, Кабинета Министров и Верховной Рады. На ней фактически происходил отчет премьер-министра Гончарука и его правительства перед президентом.

По словам очевидцев, Гончарук озвучил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, которые им поставили в ОПУ.

В то же время на совещании не обсуждали возможную ротацию в Кабмине.

Еще перед Новым годом в Офисе президента УП уверяли, что Зеленский планирует уволить нескольких министров, и теперь источники в «Слуге народа» говорят, что президент пока правительство не трогать не будет.

Напомним, в октябре 2019 года во время большого пресс-марафона Зеленский отмечал, что дал министрам время, чтобы показать результат до нового года.
ForUm

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