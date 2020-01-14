также в разделеРелигия
Болгарский политолог считает, что ПЦУ представляет собой искусственное формирование
Предстоятель УПЦ побывал у воспитанников детского дома-интерната при Банченском монастыре 6
В УПЦ рассказали о подвиге Василия Великого 8
В Днепре УПЦ проводит фестиваль духовных песнопений 11
УПЦ рассказали, что самое главное в Рождественские праздники 10
В Одессе сестры милосердия поздравили пациентов кардиологической больницы с праздниками 13
В Одессе киевский театр представил спектакль «Отрада и Утeшeниe» 10
Драбинко подарил епископу УГКЦ панагию, которая раньше принадлежала Митрополиту Владимиру (Сабодану) 15
На святках Митрополит Онуфрий пребывает в родных краях 18
Православные отмечают день памяти святителя Василия Великого 40
В Черновцах УПЦ собирает средства для строительства центра помощи материнству 6
В ПЦУ освятили 20 тыс икон с изображением воинов УПА, АТО и активистов Майдана 19
Антиохийский Патриарх рассказал, в чем нуждается Православная Церковь во всем мире 8
В Одессе верующие УПЦ провели «Парад Рождественских звезд» 14
В Киево-Печерской лавре состоялся Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок 14
В Черногории тысячи верующих совершили протестные шествия-молебны 9
Киевские духовные школы отмечают память своего святого-основателя 13
В Нежине православные отметили память преподобной Смарагды 18

Правительство Черногории готово начать диалог с представителями всех религиозных сообществ страны о внесении изменений в закон о свободе вероисповедания.

Фото: in4s.net

Об этом 13 января заявил вице-премьер Черногории Зоран Пажин, сообщает eadaily.com со ссылкой на ВВС.

Он добавил, что черногорское правительство готово обсудить с митрополией Черногорско-Приморской Сербской Православной Церкви условия, на которых две стороны могли бы заключить договор об использовании православных религиозных объектов, и это обсуждение может начаться, как только митрополия выразит готовность к этому.

По словам Пажина, в балканском регионе нет ни одной страны, которая готовила бы закон, касающийся положения религиозных сообществ так внимательно, с «проведением настолько подробных консультаций со всеми заинтересованными субъектами в государстве и вне его».

«Этот закон был принят для того, чтобы все граждане Черногории имели одинаковое право на выбор, быть ли или не быть верующими и какую конфессию исповедовать. Также и для того, чтобы законы одинаково действовали для всех», — заявил Пажин.

Он также отметил, что с 2015 года в стране проводились общественные дискуссии по поводу проекта закона, и что правительство неоднократно консультировалось с представителями всех религиозных сообществ.

Пажин также считает, что предстоящие выборы в Черногории не будут проходить в атмосфере «бессмысленных обсуждений, какая религия и нация в стране более древняя и более заслуженная».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2699 грн.
11
Теги