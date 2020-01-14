В Киеве инспекция по парковке начала использовать эвакуаторы с боковой загрузкой для эвакуации автомобилей, нарушающих правила дорожного движения.
Об этом сообщается на странице сообщества Киев Автомобильный в Facebook.
По информации АвтоЦентра, эвакуаторы произведены турецкой компанией Miles Eurolift.
Напомним, с 16 ноября работники инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры начали осуществлять самостоятельную эвакуацию автомобилей, расположение которых существенно препятствует дорожному движению или угрозу безопасности движения.
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